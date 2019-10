Nobili: "Il Piano industriale di Atc fa acqua da tutte le parti. Solo i consulenti non ne risentono"

La Spezia - "Tutti uniti hanno proclamato 4 ore di sciopero per il 12 novembre. I sindacati di Atc Esercizio sono scesi sul piede di guerra. Tutte le sigle (compresa la Faisa Cisal che ultimamente era stata un po’ in disparte forse per movimenti interni) hanno scritto nero su bianco che così non si può andare avanti. Il nostro presentimento sta diventando realtà". Lo afferma la consigliera comunale del Partito democratico, Dina Nobili, commentando la decisione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cobas Lp, Ugl e Faisa Cisal di incrociare le braccia tra le 11 e le 15 di martedì 12 novembre in protesta contro l'azienda.



"Avevamo detto da tempo che l’affidamento in house del servizio sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini e dei lavoratori. Si sta verificando tutto. Il Piano industriale fa acqua da tutte le parti. Gli unici che appaiono non risentirne - afferma con sarcasmo Nobili - sono i consulenti esterni. Spero che su questo punto il sindaco farà chiarezza rispondendo puntualmente alla mia interpellanza. Non vorrei arrivare a pensare che il Piano industriale sia pensato come uno strumento per la prossima campagna elettorale regionale e non per assicurare servizi all’altezza, mezzi più sicuri e quanto dovuto ai lavoratori. Noi da che parte stare lo sappiamo: con i lavoratori e con i tanti cittadini che utilizzando i mezzi pubblici".