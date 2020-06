Nobili: "I bonus per la sanità ligure ancora non ci sono"

La Spezia - La Viale ci dà una notizia. La Regione aveva a disposizione quasi 12 milioni di euro da aprile e invece che iniziarli a distribuire agli operatori sanitari se li è tenuto in cassa in attesa di capire quanto poteva mettere di risorse proprie (meno rispetto al governo) e le modalità di elargizione. Siamo ancora in attesa di capirlo. E, per la cronaca, anche in questo caso la Liguria arriva ultima. Sì ultima. Basta leggere un po’ di notizie e si può vedere che in Emilia-Romagna il bonus è stato pagato addirittura con la busta paga di maggio, in Veneto è stato dilazionato a seconda del ruolo nell’emergenza, in Piemonte indennità giornaliera di Terapia intensiva e di Malattie infettive più un premio giornaliero per tutti coloro che erano impegnati direttamente nei reparti Covid è un’altra trance per gli altri operatori, in Toscana già il 4 aprile avevano stabilito una maggiorazione giornaliera che era tarata tra i 45 e i 20 Euro al giorno dal 17 marzo al 30 aprile e nel Lazio pagati con la busta paga del 27 giugno. Ora mi domando, ma se l’ho visto io come sono stati distribuite le risorse per gli operatori sanitari come è possibile che i “nostri” amministratori regionali non abbiano ancora capito come fare per dire grazie a migliaia di lavoratori della Sanità? Ma chi volete ancora prendere in giro?



Dina Nobili

consigliere comunale Partito democratico