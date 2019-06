Nobili: "Disagi per utenti Atc per chiusura Galleria di Marinasco. Chiederò conto in Provincia"

La Spezia - "La Galleria di Marinasco è chiusa. I disagi per i cittadini sono ovvi. Se poi anche il trasporto pubblico non aiuta, ma anzi i responsabili di Atc non comunicano le variazioni di servizio i cittadini si sentono abbandonati a loro stessi". Lo afferma il consigliere provinciale del Pd, Dina Nobili, intervenendo per segnalare alcune problematiche denunciate dai cittadini.

"Ho ricevuto molte segnalazioni da utenti del servizio di trasporto pubblico che hanno portato alla mia conoscenza di corse passate in anticipo e di casi in cui sono rimasti a terra in quanto le corse non erano adeguatamente segnalate. Presenterò un’interpellanza in Provincia per capire e conoscere i responsabili di tali disservizi", conclude Nobili.