Nobili: "Chiedo a Paita di farsi promotrice delle terapie anti Covid"

La Spezia - Il Covid e una malattia che si può guarire con i numerosi prodotti che curano in modo efficace questa patologia sin dai primi sintomi. Per uscire ora da questa situazione che sta creando ancora dopo un anno morti e un disastro economico globale considerando che il presidente Draghi è visto da tutti noi come colui che ha la possibilità di risanare l'economia ,chiedo alla mia onorevole di Italia viva Raffaella Paita di farsi promotrice della diffusione di terapie anti Covid che risultano molto efficaci da affiancare alla campagna vaccinale per rafforzare il fronte comune di lotta contro la pandemia quindi di promuovere al più presto l'uso diffuso degli anticorpi monoclonali sintetici prodotti in Italia già usati con riscontri efficace ed efficiente in altre patologie similari come la Sars.



Il consigliere comunale Italia Viva

Dina Nobili