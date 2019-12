Nobili: "Chiederò alla Provincia di esprimersi sul futuro del Parco"

La Spezia - "Ho aspettato per vedere se, almeno il giorno in cui si doveva discutere sul tema dell’abolizione del Parco Regionale Montemarcello - Magra - Vara, la Provincia prendesse posizione contro la proposta di legge presentata da una parte della maggioranza del Consiglio Regionale. Invece il silenzio è regnato sovrano". Lo afferma la consigliera provinciale del Pd, Dina Nobili.



"Sarà perché con una maggioranza divisa non si sa quale posizione assumere per non lacerarla ulteriormente? Bene - prosegue Nobili - al prossimo consiglio provinciale presenterò una mozione per fare giungere anche dal nostro ente un chiaro segnale di contrarietà a quanto è nelle intenzioni di alcuni consiglieri. Non nego che mi abbia fatto piacere che sindaci e partiti di centrodestra abbiamo preso le distanze da ciò che sta accadendo in Regione. Spero che si possa trovare una proposta trasversale perché la difesa del territorio, delle sue biodiversità e delle sue ricchezze naturalistiche deve rappresentare un patrimonio comune. Anche la Provincia deve essere al fianco delle altre istituzioni, delle associazioni e dei tanti cittadini non organizzati per costruire un fronte unico per la difesa del nostro territorio!".