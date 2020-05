Nobili: "Avevo già chiesto al sindaco parcheggi gratuiti per il personale sanitario. E ritorno a farlo"

La Spezia - "Avevo inviato un'interpellanza il 21 gennaio 2020 per chiedere al signor sindaco Peracchini di adottare un provvedimento nei confronti dei dipendenti di Asl 5 per risolvere la problematica relativa ai parcheggi, visto che la spesa che hanno sempre sostenuto mensilmente è di 35/45 euro mensili. Poi c'è stato il Covid-19 e questa mia interpellanza non è mai stata discussa per la sospensione del consiglio comunale". Lo afferma la consigliera comunale del Partito democratico, Dina Nobili, intervenendo nel dibattito sulle condizioni di lavoro del personale sanitario.



"Nell'emergenza Covid-19 il sindaco in accordo con la società che gestisce i parcheggi ha adibito il parcheggio di Largo Bione gratuitamente ai dipendenti per due mesi. Ora si riprende con il pagamento. E no caro sindaco! Gli operatori sanitari sono ancora eroi e lo saranno sempre - prosegue Nobili - per cui cerchiamo di risolvere definitivamente il problema e come scritto nella mia interpellanza con il piano della mobilità trovi in prossimità dell'ospedale una zona da destinare ai lavoratori (va benissimo Largo Bione) oppure si faccia promotore con la dirigenza Asl di dedicare parcheggi interni come già avviene per la direzione, ai dipendenti. Si faccia promotore presso la società che gestisce i parcheggi per creare un particolare abbonamento in maniera di non gravare eccessivamente sui lavoratori permettendogli di parcheggiare nelle vicinanze".