No masterplan Palmaria e Grancasa, dal M5S focus sulla Spezia

La Spezia - "Oggi, alle 17.00, come M5S sarò a La Spezia (al Centro Salvador Allende, ingresso da viale Mazzini) all'incontro pubblico sulla Palmaria con le Associazioni ambientaliste per l'evento 'Riunione NO Masterplan': insieme a loro, continuiamo a far sentire la nostra voce e il nostro dissenso nei confronti di chi vuole speculare sull'isola patrimonio dell'Unesco trasformandola in un resort di lusso, che di fatto stravolgerebbe la sua bellezza naturale. In serata, poi, parteciperò al Consiglio comunale di Sarzana dove parleremo di Grancasa, che ha avviato un piano esuberi e dunque licenziamenti che colpirà diverse famiglie spezzine. Domani mattina alle 10.00, invece, sarò nell'entroterra imperiese, a Pigna presso il Ponte romanico sul Rio Carne con l'Associazione 'Amici del Rio Carne' e 'I luoghi del Cuore': le vicende che riguardano il torrente Nervia continuano a destare preoccupazioni e come M5S non abbassiamo la guardia verso altre sfruttamenti cementizi relativi alle presunte mini-centrali idroelettriche!". Così la capogruppo regionale Alice Salvatore.