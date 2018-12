No a Euro e Nato e lotta per il lavoro, comunisti spezzini in piazza

La Spezia - Il Partito Comunista Italiano ha lanciato, il weekend del 24 e 25 Novembre, la campagna d’autunno “Mille piazze in rosso, le idee del PCI per ricostruire insieme la speranza” consistente in una uniforme e simultanea mobilitazione in tutta Italia nelle date suddette ed in quelle dell’ 8 e 9 Dicembre su alcuni dei temi di fondo costitutivi della nostra proposta politica "+ Stato - Mercato".



Nei gazebi e nei volantinaggi verrà distribuito materiale informativo su: lavoro, crisi del pronto soccorso, ticket sanitari, tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie pubbliche, integrazione e pari dignità per le persone immigrate, no a Euro e UE, disarmo e uscita unilaterale dell’Italia dalla NATO.



Questa campagna, oltre alla diffusione di documentazione riguardante la posizione del PCI su temi fondamentali che definiscono la linea del Partito, ha lo scopo di dare maggiore visibilità alla sua presenza politica attraverso una serie di iniziative congiunte e mirate su tutto il territorio nazionale.



Gazebi e volantinaggi sono quindi organizzati per questo secondo weekend anche in Liguria:



- SABATO 8 DICEMBRE -

LA SPEZIA - Piazza del Mercato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.



GENOVA - Mercato di Terralba, dalle ore 10.00.



SESTRI PONENTE - Via Sestri, di fronte al Municipio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.



LAVAGNA - Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.



SAVONA - Corso Italia, dalle ore 15.30.





- DOMENICA 9 DICEMBRE -

PRÁ - Piazza de Cristoforis, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.



LA SPEZIA - Corso Cavour, dalle ore 15.00 alle ore 19.30.