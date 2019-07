No Enel, ma i commissari si dividono sul documento da mandare alla Regione

La Spezia - L’ipotesi di licenziare un invito formale alla Regione Liguria a dire “no” all’ipotesi di una nuova centrale di Enel a Vallegrande si interrompe dopo un’ora e mezza di discussione. La seconda e terza commissione consigliare in convocazione congiunta non trovano la quadra sui documenti presentati e rimandano tutto a un lavoro di limatura da svolgere via mail nei prossimi giorni. Si partirà dalla base di un asciutto scritto prodotto dai presidenti Maria Grazia Frijia e Marco Tarabugi, rivisto da Patrizia Saccone e ritoccato in corsa da Marco Raffaelli, il cui succo è la richiesta a Palazzo De Ferrari di “esercitare il suo potere di veto in sede di Intesa Stato-Regioni”, stante la “assoluta contrarietà” dei commissari al progetto di un impianto a turbogas.

Nelle more del dibattito viene fatta cadere la proposta di Umberto Costantini di riproporre alla Regione il testo della mozione passata nel consiglio comunale del 10 giugno scorso (ma su cui l’opposizione si era astenuta). Non viene portata avanti l'idea di Fabio Cenerini di allegare a questo i documenti prodotti dai singoli gruppi, approvati o meno, per dare contezza di tutte le sensibilità. Quello di Massimo Caratozzolo contempla anche la possibilità di interrompere il processo di screening, oltre all’invito al veto da Genova, e sarà probabilmente parte del risultato finale.



E’ del gruppo LeAli la chiusura polemica e non può essere che così. Guido Melley e Roberto Centi portano all’attenzione il documento più elaborato, redatto sotto forma di mozione. Si dà atto del dietrofront di Enel, dapprima pronta a lasciare Vallegrande nel 2021, questione che pareva ormai accettata da qualche anno. Si cita la compattezza con cui le forze politiche spezzine rappresentate in consiglio si oppongano in maniera bipartisan e quasi unanime a una nuova centrale e dei passi in questo senso del sindaco. Si chiede di rigettare il progetto dell'azienda, di informare il governo della mancata intesa e di tenere al corrente la città. “Riteniamo molto importante arrivare a un documento unitario perché il rischio è che non ci sia più tempo prima della pausa estiva - dice Melley - Non si vuole entrare in un clima di contrapposizione con la Regione, ma essendo la palla in mano a loro, è chiaro che ci si debba rivolgere a Genova. Crediamo di aver creato un documento chiaro, equilibrato e onesto sia intellettualmente che politicamente. Un documento che tende a rafforzare la posizione del consiglio comunale”.

Il primo distinguo è di Giacomo Peserico, unico a dirsi aperto al nuovo presidio industriale e quindi a qualsiasi tipo di richiesta alla Regione in questo senso. “Se oggi mi viene chiesto di mettere una firma su un no assoluto, non ritengo di poterla mettere. Non è in linea con le mie convinzioni”, dice prima di lasciare l’assise. Frena anche Marco Frascatore: “Non sono disposto a sottoscrivere alcun documento senza prima fare un approfondimento con la maggioranza - dice in apertura - Al momento non credo sia il caso di mandare una lettera di questa caratura”. Poi esce per una telefonata e rientra: “Credo sia necessario sincerarsi se la Regione Liguria possegga in effetti il diritto di porre un veto. Sarebbe meglio aggiornarci a tra qualche tempo, dopo le opportune verifiche”.



Le commissioni si orientano poi sul documento dei presidenti, più stringato. "Era pensato così snello proprio per accogliere poi man mano le proposte dei commissari", dice Frijia. "Io e Centi abbiamo pensato a un lavoro un po’ più lungo perché quando un ente invita un altro ente a prendere una posizione, le motivazioni che si portano non sono un aspetto secondario ma decisivo - insiste - Allegare i documenti alla mozione del consiglio darebbe l’idea che non siamo uniti su questo no alla centrale. Anche rimandare a settembre darebbe l’idea di una certa incertezza. Mi auguro che il problema di questo documento non sia che l’ha creato il gruppo LeAli". In chiusura non mancano le tensioni tra lo stesso Melley e la presidentessa Frijia. Ora tutte le speranze di arrivare una crasi è lasciata al lavoro dei prossimi giorni, con il rischio più che reale di doversi dare appuntamento a settembre. Quando l'iter di approvazione davanti al ministero avrà fatto altri passi avanti.