Niente The Kolors a Capodanno, Lombardi: "Sono previste penali?"

La Spezia - La mancata presenza dei "The Kolors" per la notte del Capodanno spezzino fa scattare l'interpellanza. La firma sul documento è del consigliere comunale d'opposizione di Spezia Bene Comune e Rifondazione comunista Massimo Lombardi che chiede al sindaco e alla giunta "Di comprendere se siano stati sottoscritti contratti e/o negoziazioni preliminari, con previsione di penali per la disdetta, quali siano state le condizioni contrattuali e con quali modalità è stato posto rimedio a tale assenza".

La vicenda, per il consigliere, parte dallo scorso 17 dicembre quando: "Il Comune della Spezia ha annunciato che il gruppo musicale sopracitato, nonostante la prelazione, avrebbe scelto la città di Potenza come piazza ove svolgere il proprio concerto".