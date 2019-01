Nicola Zingaretti a Spezia per lanciare la sua candidatura alla guida del Pd

La Spezia - ll candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sarà a Spezia lunedì 14 gennaio. Alle ore 17.30 il governatore del Lazio incontrerà la città nella “Piazza Grande” allestita presso la Sala Dante in via Ugo Bassi 4.

Zingaretti, 53 anni, è Presidente della Regione Lazio dal 2013; è stato deputato del Parlamento Europeo, Presidente della Provincia di Roma, e ancor prima segretario nazionale della Sinistra Giovanile.

Il 4 marzo 2018, in concomitanza con le elezioni politiche, sostenuto da una larga coalizione di centrosinistra (Pd, Lista Civica Zingaretti, Leu, +Europa, Insieme e Centro Solidale), Zingaretti viene rieletto per il secondo mandato; diventa così il primo presidente della Regione Lazio rieletto.

Zingaretti si è candidato alla guida del Partito democratico per rigenerare il partito. "Non abbiamo alcuna intenzione di voler tornare indietro verso strade già battute e che hanno fallito, non vogliamo più neanche continuare avanti sulla stessa strada che ci ha portato a fallire - ha più volte ripetuto - Vogliamo cambiare strada. Costruire finalmente una nuova speranza per questo Paese".

"Il percorso che è stato avviato è aperto a tutti, ben oltre i confini di un partito politico - si legge in una nota dei sostenitori di Piazza grande -. E' necessario rigenerare una cultura politica che abbia come cuore e anima l'apertura e l'inclusione, lo spirito di servizio e l'umiltà che inizia dall'ascolto di chi ha bisogno della buona politica".