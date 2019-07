Neofascisti, blitz notturno alle sedi del Pd spezzino

La Spezia - Blitz notturno di Forza Nuova. I neofascisti, partendo dall'operazione 'Angeli e demoni', che ha visto l'arresto di 16 persone tra cui il sindaco, la responsabile dei servizi sociali ed altri professionisti, in provincia di Reggio Emilia, hanno simbolicamente chiuso diverse sedi Pd italiane. A occuparsi della sortita, il dipartimento femminile dell'organizzazione di estrema destra, 'Evita Peròn'. Come? "Affiggendo sagome di bambini - spiegano - e alcuni volantini che non lasciano nulla da interpretare: quelli del #RestiamoUmani strappano i bambini alle loro famiglie, li plagiano e li vendono ad amici e coppie omosessuali. Già, perché l'oramai inflazionato 'restiamo umani' è cosa loro, utilizzato esclusivamente in caso di sciacalli con barconi, 'capitane' varie e clandestini, per tutto il resto, invece, vige omertà e solidarietà verso colui o coloro che nelle tasche hanno specifiche tessere di partito".



"Un gesto fatto nel buio della notte - dichiarano dal Coordinamento Pd La Spezia -, come i vigliacchi che si muovono nelle tenebre perché il giorno fa paura. I visi e i volti di chi compie gesti intimidatori sembra siano sempre da tenere nell’ombra. Noi invece alla luce del sole vogliamo dire che non temiamo nessuno e non ci faremo intimidire. E’ intollerabile questo clima che di politico non ha nulla, unica soluzione e’ addire per vie legali".