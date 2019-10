Nel fuorionda in consiglio si parla di "tette", bufera sul segretario Sortino

La Spezia - Il consiglio comunale del 23 settembre 2019 a Palazzo Civico deve ancora iniziare. Il presidente Giulio Guerri si appresta a fare l'appello al microfono, seduto in mezzo al sindaco Pierluigi Peracchini e al segretario generale Sergio Camillo Sortino. In aula però ci sono già le attiviste di "Non una di meno", che da giorni protestano contro l'intitolazione di uno slargo a Josemaria Escrivà, discusso fondatore dell'Opus Dei, inviso a molti tra cui le femministe, tra le altre cose, per le sue posizioni sul ruolo della donna nella società. Hanno portato con sé cartelli che mostrano dallo spazio riservato ai cittadini, interrompendo Guerri che ricorda loro come questo sia vietato per regolamento. In quei frangenti, in mezzo al trambusto crescente, il segretario Sortino si sporge alle spalle del presidente e si avvicina al sindaco Peracchini. Ne segue un breve colloquio in cui si chiede chi siano le attiviste. Al termine il dirigente conclude, facendo riferimento alle femministe: "... tirino fuori le tette" e mimando un gesto inequivocabile all'altezza del petto. La risposta del primo cittadino è una risata mentre si aggiusta il nodo alla cravatta.



Il tutto rimane impresso nei video istituzionali della seduta, una telecamera puntata proprio sullo scranno dove si consuma lo scambio. Pubblicato su Facebook in queste ore da Valentina Bianchini, portavoce della Rete Anti Omofobia e Transfobia della Spezia. Nella clip qualcuno ha aggiunto una legenda, un virgolettato che interpreta così l'audio: "Speriamo che tirino fuori le tette". Un'affermazione che "non solo ridicolizza la contestazione ma lo fa con le modalità tipiche di una società patriarcale e maschilista che riduce le donne ad un corpo e sminuisce la volontà di costruire una città che sia di tutt*", scrive Bianchini. In poche ore il video è virale.

Dalle opposizioni si tuona. "Queste 'battute' sappiamo che per i cosiddetti uomini sono all’ordine del giorno, al bar anziché davanti ai sagrati prima di andare a confessarsi - attacca Verushka Fedi, segretaria provinciale di Rifondazioe Comunista - ma le donne continuano ad essere ammazzate, aggredite, violentate non da esseri ignoti, ma da uomini che vedono solo le loro tette, culi o fica che sia. Che un segretario comunale con la complicità del Sindaco si renda protagonista in una sala istituzionale, della cultura becera ed infima responsabile dell’arretratezza in cui ci troviamo, è assolutamente inaccettabile. Una vergogna per tutte noi".



"Fatta la battuta infelice e sessista se la ride, come solo un vero macho sa fare, con il sindaco della città Pierluigi Peracchini - affonda Lara Ghiglione, segretario generale della Cgil spezzina - Mi piacerebbe capire dal signor Sortino il collegamento logico tra una legittima contestazione e il tirare fuori le tette. È questo a cui è abituato solitamente? Quando la moglie, la compagna, la sorella, la figlia, la madre, le sue amiche, hanno qualcosa da eccepire, una legittima critica da fare, sono solite tirare fuori le tette? Non credo. Sarebbe quanto meno bizzarro. Ecco, allora mi si spieghi il signor Sortino da dove nasce questa curiosa speranza che coltiva nell'intimo. Perché se non è legata ad una tradizione di famiglia significa che la sua frase è un atto violento, molesto e sessista del quale deve essere chiamato a rispondere come rappresentante delle istituzioni. Chiedo da cittadina spezzina che di ciò si faccia carico il sindaco della città, che senz'altro avrà riso alla battuta senza comprenderne bene il senso per via del rumore di sottofondo".



"Ma quale battuta sessista! Il riferimento era alle proteste del movimento Femen che spesso scopre il seno durante i propri blitz. Io ho detto 'ci manca solo che tirino fuori le tette', perché ero colpito dal tono di questa animata manifestazione che il presidente del consiglio comunale tentava di rintuzzare. L'accusa che io faccia battute sessiste mi fa cadere le braccia e mi amareggia profondamente. E' un attacco triste, per questioni che non mi hanno mai riguardato", risponde il diretto interessato Sergio Camillo Sortino contattato da Città della Spezia. "Una battuta forse infelice, ma che non voleva assolutamente sminuire la protesta. Non ho mai avuto atteggiamenti sessisti in tutta la mia vita".

Un equivoco quindi secondo il diretto interessato. "Ho visto questo gruppo che protestava rumorosamente, il presidente che alzava la voce per tranquillizzare gli animi. Mi sono fatto dire dalla mia segretaria chi fossero, poi ho fatto questo collegamento, magari infelice lo ripeto, con le proteste di cui è stato fatto oggetto anche Berlusconi lo scorso anno. Un fatto del genere compiuto all'interno di un consesso istituzionale avrebbe fatto il giro d'Italia. L'interpretazione delle mie parole fatta nel video è un modo per gettare fango in modo gratuito su di me. Da quella distanza oltretutto non riuscivo neanche a leggere quello che era scritto sui cartelli. Mi arrivano attacchi anche dal sindacato, con cui ho collaborato per tanti anni senza che nessuno avesse mai ad accusarmi di atteggiamenti del genere. Si tirano in ballo mia moglie e mia madre... una follia".



Il video incriminato con la legenda che accusa il segretario