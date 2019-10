Nel fine settimana gazebo Pd in tutta la provincia

La Spezia - Per un’Italia più verde, più giusta e più competitiva. La mobilitazione organizzata dal PD è protagonista di questo fine settimana anche nella nostra provincia. "Saranno momenti di confronto e di dialogo per fare conoscere le nostre proposte ma soprattutto si vuole ascoltare quanto ciò che i nostri concittadini ci chiederanno".

Nel comune capoluogo sarà presente un gazebo nei giorni di domani venerdì pomeriggio in piazza Mentana e sabato pomeriggio in Corso Cavour, a Sarzana iniziativa pubblica presso la Sala della Repubblica venerdì 4 alle ore 21 con Stefano Vaccari (Responsabile Nazionale dell’Organizzazione) e gazebo in Piazza Luni il sabato pomeriggio e, sempre sabato, a cena al Circolo Grisei; volantinaggio a Lerici, gazebo domenica 6 a San Terenzo, a Monterosso e a Vezzano nella giornata sabato. Inoltre ci saranno volantinaggi in tutte le principali piazze della nostra provincia. "Sarà un fine settimana che vedrà l’impegno di decine di volontari per una ripartenza collettiva del Partito".