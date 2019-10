Nel Pd si raccolgono le iscrizioni verso la Conferenza delle donne

La Spezia - "Inizia la nuova stagione politica del Partito democratico. Le donne sono in prima fila e, per migliorare la nostra società, si costituiscono nella Conferenza delle donne, un organismo che sarà prima di tutto luogo di discussione politica e di scambio tra sensibilità e generazioni. Riteniamo importante valorizzare, approfondire, ma soprattutto rendere trasversali le prerogative, le problematiche e le istanze che caratterizzano la realtà femminile all’interno della nostra società". Lo affermano le prime componenti spezzine della Conferenza delle donne del Pd.



"Tutte le donne, iscritte e simpatizzanti, possono già aderire online - proseguono - oppure attraverso la compilazione di un modulo cartaceo, disponibile in tutte le sedi del Partito democratico e nelle piazze in occasione delle giornate di mobilitazione del 4, 5, e 6 ottobre. Nella nostra città sono previsti due presidi, uno in Piazza Mentana per il Venerdì 4 e uno in Corso Cavour per il sabato 5. La raccolta delle adesioni terminerà domenica 6.

Un modo per andare avanti tutti insieme, nessuno escluso, ed insieme progettare il nostro futuro".