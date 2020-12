Natale scrive a Locatelli: "Quante dosi di vaccino sono state acquistate e come saranno ripartite?"

La Spezia - "Discuterne in Consiglio diventa difficile per le assenze dell'assessore competente, Toti. Per questo motivo mi sono rivolto al commissario dottor Locatelli". Così Davide Natale, consigliere regionale del Pd, invia le domande ad Alisa chiedendo quante dosi di vaccino ha acquistato Alisa, la ripartizione per le Asl della regione e quanti soggetti a rischio sono stati censiti. "Queste le domande contenute nell'accesso agli atti che ho firmato per poter fare luce sul problema della carenza di vaccini nella nostra Asl. Le risposte avute alle nostre interrogazioni non ci hanno soddisfatto. Vogliamo fare chiarezza: le proteste dei medici, dei pazienti e dei loro famigliari meritano la giusta attenzione. Aspettiamo di leggere quanto ha da dire il commissario Locatelli".