Natale e Nobili (Pd): "Aspettiamo che quanto previsto venga scritto e assunto in atti amministrativi"

La Spezia - "Lo avevamo detto. E lo avevamo scritto che si doveva partire dal richiedere un progetto complessivo ad Atc Esercizio prima di pensare a fare gli atti di gara. Avevamo anche detto che il Decreto Genova consentiva l’affidamento in house senza avere decurtazione sui trasferimenti al bacino di riferimento. Sì, noi eravamo convinti che si dovesse passare attraverso un affidamento di quattro anni e non di due come era stato richiesto e concesso". Dina Nobili, neo-consigliere provinciale e Davide Natale, membro della Segreteria Regionale PD, intervengono sul tema Tpl dopo la riunione di ieri in Provincia: "Eravamo certi che il servizio non avrebbe retto ulteriori tagli indiscriminati. Condividiamo la riduzione del contributo per la gestione della delega del TPL da parte della Provincia. Eravamo rimasti sbalorditi nel vedere avviato da parte di Atc Esercizio un contenzioso con la Provincia. Per arrivare a questo punto sono servite mobilitazioni da parte delle organizzazioni sindacali con previsione di scioperi: ora noi, come i sindacati, aspettiamo che quanto previsto venga scritto e assunto in atti amministrativi. Non si manchi di rispetto alle nostre intelligenze, gli allarmi circa rischi di esuberi ed eccedenze non erano infondati. Anzi. Di fronte ai numeri che circolavano erano certi. Quanta confusione in questi mesi: noi monitoreremo con attenzione e ci muoveremo sempre nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e del patrimonio che Atc Esercizio rappresenta per la nostra collettività".