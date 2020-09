Natale: "Sulla scuola Toti ha deciso di non decidere: non sottoponga a stress un sistema fragile"

La Spezia - "Ieri Toti, a pochissimi giorni dalla riapertura delle scuole, ha deciso di non decidere. Nelle prossime ore vedrà se sarà il caso di iniziare l’anno scolastico il 14 settembre oppure, come chiediamo noi, di posticiparlo di dieci giorni". Lo afferma in una nota il candidato Davide Natale, in corsa per un posto da consigliere regionale nella lista del Pd.



"Al presidente sfugge che il motivo di rinviare l’apertura delle scuole non sta solamente nell’incremento dei contagiati - prosegue Natale - ma anche nel fatto che le scuole saranno sedi di seggi elettorali e come tali frequentati da migliaia di cittadini. Presidente, glielo ripeto, non sottoponga a stress un sistema già fragile. Per una volta decida.

Presidente rafforzi gli organici del personale sanitario destinato agli esami del personale docente e non. Faccia iniziare l’anno scolastico nei migliori dei modi possibili".