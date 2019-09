Natale: "Segreteria provinciale in silenzio assordante, si convochino gli organismi"

La Spezia - "Se far uscire dal partito una persona alla volta è la strategia del nuovo movimento di Renzi è una strategia vecchia e che ha stancato. Un movimento che parte utilizzando i più antichi vizi della politica è un movimento che non può rappresentare il nuovo". Tutti gli occhi sono puntati ad "Itala Viva", la nuova creatura voluta dall'ex premier che sta cercando uno spazio politico sul territorio dopo l'uscita di una quarantina di parlamentari dal Partito Democratico e Davide Natale, della segreteria regionale Pd, commenta così questo ennesimo momento di transizione: "Condivido tutti coloro che in questi giorni hanno ribadito che l’unico modo per lavorare alla costruzione di una società più giusta e più equa sia quello di rimanere nel PD e, forti delle proprie idee, incidere sull’elaborazione complessiva. Tutto deve passare dal congresso per ricostruire un nuovo gruppo dirigente".



Ancora Natale: "Prima delle elezioni amministrative ed europee era stata costituita una commissione per provare a superare la grande difficoltà organizzativa che stava attraversando il partito a livello provinciale. Tale commissione aveva il compito di gestire la fase delle elezioni e poi avviare la fase congressuale. Quel mandato è giunto al termine.

Credo che sia giunto il momento di aprire una grande discussione capace di coinvolgere la società per costruire insieme una nuova piattaforma programmatica. Da troppo tempo la discussione è ingessata. In questi mesi hanno preso il via due importanti gruppi tematici (Ambiente e Sanità) che stanno facendo un lavoro egregio. A questi dobbiamo affiancare e intersecare le tematiche riguardanti lo sviluppo economico, il sociale, il lavoro, le politiche giovanili, la mobilità, le infrastrutture, il dissesto idrogeologico e tante altre". Poi un richiamo all'azione: "Dobbiamo mettere a sistema le politiche amministrative dei vari territori e provare a fare rete tra loro. In tutto questo assistiamo al silenzio assordante della segretaria la quale deve fare solo una cosa: convocare gli organismi per avviare la fase congressuale per il Partito Democratico. Nuove idee per superare le difficoltà del passato".