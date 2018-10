Natale: "Se Enel vuole produrre energia col gas lo faccia subito, senza attendere il 2021"

La Spezia - Ho letto il resoconto del consiglio comunale della Spezia con all’ordine del giorno la situazione della centrale Enel che si è tenuto lunedì scorso. Ho letto i documenti presentati e quello approvato.

Ho vissuto con grande partecipazione emotiva il percorso che nel 2013 aveva portato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Mi ricordo gli scontri ma anche la volontà di concludere dopo anni in cui la cosa era dormiente. La prima critica che mi sentivo di fare alla mia parte politica era proprio questa. Si doveva fare prima, così quei limiti, che poi erano stati approvati nel 2013, sarebbero entrati in vigore con qualche anno di anticipo rispetto a quando sono diventati vincolanti. Rispetto alla situazione precedente limiti che erano, a detta di alcuni esperti del settore non di parte, anche 55% in meno. Noi abbiamo sempre dichiarato di essere contrari al rinnovo dell’Autorizzazione, che alla scadenza Enel avrebbe avuto due scenari davanti: chiusura completa o riconversione a gas. Successivamente Enel ha dimostrato la volontà di non mantenere in funzione i gruppi a gas e allora abbiamo (come Amministrazione ma sempre sostenuti dall’azione dei gruppi consiliari di maggioranza) chiesto di aprire, su richiesta delle organizzazioni sindacali, un tavolo di concertazione per capire quale potesse essere il futuro di quell’area così strategica per la nostra città.

Due punti fermi: destinazione industriale dell’area e mantenere una presenza di Enel per agevolare la possibile venuta di gruppi di importanza internazionale sui temi legati all’innovazione e alla ricerca nel campo più proprio del Gruppo Enel. Nel frattempo sono anche emerse proposte diverse, penso a quelle portate avanti dall'ex senatore Forcieri sulla fabbrica di auto elettriche e quella di creare un grande parco giochi. La prima da approfondire e assolutamente in linea con quanto prospettato dalla precedente amministrazione mentre la seconda in netto contrasto non solo con le precedenti indicazioni ma anche con il documento approvato l’altra sera in consiglio.



Dopo la discussione avvenuta in consiglio ho capito di essere in minoranza, nel mio partito, anche questa volta. Ma voglio essere coerente con le idee che ho sempre sostenuto. La mia coerenza mi ha portato alle dimissioni da Assessore e da capogruppo in Provincia. Ora, non voglio nascondermi dietro all’attuale ruolo che, per chi come me appartiene allo schieramento di centro sinistra, ci è stato assegnato dagli elettori e cioè l’opposizione.

Io avrei chiesto, visto l’evidente cambiamento di opzioni industriali da parte di Enel e quanto approvato dal Governo Gentiloni (la nuova Strategia Energetica Nazionale), di non aspettare il 2021 per passare a gas, di dismettere immediatamente tutta la parte di centrale che non è più utile, l’immediata bonifica del sito, la verifica di possibili sinergie con attività affini, uno studio sanitario e ambientale per capire le ricadute e un costante monitoraggio dei passeggi da attuare.

Sì. Avrei chiesto questo.

Se la volontà di Enel è quella di produrre energia con il gas è un dovere non aspettare il 2021. Si deve partire subito con chiarezza. Perché la città merita rispetto e quindi deve avere il tempo per avviare la discussione e perché i lavoratori devono avere chiaro cosa accadrà.