Natale: "Sanità allo sbando, due mesi per avere un appuntamento: manca il personale"

La Spezia - "Plauso al personale sanitario e nessuna speculazione su quanto sta accadendo ma una denuncia chiara sull’incapacità da parte della Regione di affrontare la recrudescenza del virus, quello sì!". Lo afferma Davide Natale, candidato consigliere regionale per il Pd alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre.



"Ho chiesto, riprendendo la proposta degli Ordine dei Medici della Liguria, di rinviare l’apertura delle scuole - prosegue Natale - perché è veramente senza logica iniziare le lezioni e poi usare le stesse aule per le votazioni e poi nuovamente iniziare la didattica. Ho chiesto di non stressare un sistema che è fragile. Inoltre vi è un ulteriore problema che viene sottaciuto. Pochissimi insegnanti e personale non docente hanno avuto la possibilità di sottoporsi allo screening Covid prevista dalla campagna volontaria prevista dal Governo.

In molte Regioni vi è stata un’organizzazione efficiente, in Liguria no! Nella nostra Asl vengono dati appuntamenti, addirittura, a novembre! Non vi è personale sufficiente e quindi anche il numero degli esami svolti sono inferiori alle necessità. Basterebbe verificare le domande e prevedere il personale necessario. Anche in questo caso la Regione brilla per inefficienza che ricade sui cittadini e sul personale sanitario. Semplici valutazioni e proposte per affrontare con più serenità l’avvio del nuovo anno scolastico".