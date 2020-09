Natale (Pd): "Tessera Anpi in tasca da anni, accolgo con favore l'appello dell'associazione"

La Spezia - "Accolgo con grande favore l’appello dell’ANPI rivolto a tutti i candidati alle prossime elezioni regionali. Per me avere in tasca da anni la tessera dell’associazione partigiani rappresenta un profondo riconoscermi nei valori dell’antifascismo e di tutto ciò che questo rappresenta.

La mia adesione quindi è naturale e convinta. Spero di poter contribuire a creare una società dove l’odio e l’intolleranza non abbiano più cittadinanza". Lo afferma Davide Natale, candidato Pd alle elezioni regionali.

"Lo dobbiamo ai tanti che hanno sacrificato tutto per permetterci di conoscere la libertà.

Io ho avuto un esempio che mi ha segnato nella mia formazione politica. Un partigiano. Il mio partigiano, Adolfo. Le sue parole: ricordati di curare sempre ciò che abbiamo conquistato, la libertà! Sì, non me lo dimenticherò mai", conclude.