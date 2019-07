Natale (Pd): "Siamo noi ad aver lavorato per escludere il carbone"

La Spezia - "Le prescrizioni presenti nell’Autorizzazione Integrata Ambientali concessa ad Enel sono molteplici ma una di queste in particolare può aiutare a spiegare quando si è parlato per la prima volta della chiusura del gruppo a carbone della centrale nel 2021. Dopo un anno della concessione dell’AIA, Enel doveva presentare un progetto di miglioramento di alcuni aspetti della centrale. Tra questi progetti, Enel ne doveva presentare uno per riqualificare i carbonili.

Bene, l’Amministrazione aveva chiesto di prevedere la depressurizzazione degli stessi ma, durante la riunione del Gruppo Istruttorio presso il Ministero dell’Ambiente, Enel aveva proposto in alternativa, visti i tempi di esercizio dell’impianto, un’imponente barriera. A nostra precisa richiesta di specificare meglio le tempistiche fu risposto, e messo a verbale, che il termine ultimo sarebbe stato il 2021". Sulla querelle relativa al futuro dell'area Enel è sempre battaglia fra maggioranza ed opposizione e questa volta è Davide Natale, ex assessore all'ambiente della seconda giunta Federici nonché membro segreteria Regionale PD ad intervenire: "Dico questo per chiarezza. Non era né un’intervista, né una dichiarazione durante un’assemblea dei soci ma una riunione ufficiale presso il Ministero dell’Ambiente.

Enel non può cambiare idea senza conseguenze e soprattutto la politica non può parlare senza conoscere le cose. Basta chiedere ai tecnici che avevano partecipato a quella riunione.

Questo è il lavoro fatto nel recente passato. Noi abbiamo lavorato per escludere una continuazione della combustione a carbone. Da quel lavoro si deve partire. Nell’interesse della collettività e del futuro delle nuove generazioni".