Natale (Pd): "Si effettuino tamponi anche su aziende piccole e medie. Preoccupa Polizia Municipale"

La Spezia - "Non possiamo non ascoltare il grido di preoccupazione che parte dai lavoratori e dai sindacati". Così il consigliere regionale Pd Davide Natale, che prosegue: "Bene la decisione recente di effettuare i tamponi allo stabilimento Fincantieri del Muggiano (quanto tempo si è perso, noi è da mesi che lo chiedevamo) ma l’Asl deve allargare i luoghi di lavoro da controllare. Penso alle grandi aziende presenti sul territorio ma anche alle aziende piccole e medie per le quali si dovrebbe ideare un servizio ad hoc.

In questi giorni, inoltre, c’è molta preoccupazione anche nel Corpo di Polizia Municipale della Spezia. Tanti di loro, attraverso il sindacato, hanno chiesto a più riprese un intervento sia dell’Amministrazione Comunale che dell’Asl. A che punto siamo? La prevenzione - conclude - e il distanziamento possono aiutare a limitare il fenomeno del Covid. Non bisogna perdere ulteriore tempo e ascoltare chi è sul campo".