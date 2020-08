Natale (Pd): "Salvare la Pubblica Assistenza, tornando alla situazione precedente"

La Spezia - "Voglio ringraziare tutti i volontari, i dipendenti e tutti i membri del consiglio, a partire dal presidente Frau, della Pubblica Assistenza della Spezia per i servizi che quotidianamente assicurano alla collettività. Durante l’incontro con loro, ho potuto verificare con mano gli sforzi organizzativi e la grande disponibilità e passione che mettono per aiutare chiunque si trovi in difficoltà. Grazie". Visita alla sede di Viale Carducci per Davide Natale, candidato alla consigliatura regionale nelle file del Partito Democratico, che aggiunge: "In chiusura di legislatura regionale, la maggioranza che sosteneva Toti ha apportato modifiche sostanziali alla legge che regolamenta i servizi funebri. Tale decisione impedisce alla Pubblica Assistenza della nostra città di potere effettuare tali servizi che hanno da sempre contribuito a finanziare tutti i servizi sociali che la “Pubblica” effettua. Bisogna ripristinare la situazione precedente, bisogna salvare la Pubblica Assistenza. Colgo l’occasione per assumere l’impegno di sostenere il mondo del volontariato perché noi vogliamo contribuire a costruire una società più solidale".