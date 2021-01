Natale (Pd): "Personale Asl5, servono interventi radicali"

La Spezia - “La carenza di personale sanitario non è più sostenibile. Le unità assunte in questi mesi non risultano essere sufficienti a coprire né il personale malato, né quello che si è trasferito presso altre strutture in altre Asl, né le carenze croniche di organico. Ho chiesto alla giunta di indicare tempi certi per l’assunzione di personale medico, infermieristico, tecnico e OSS di cui l’ASL 5 risulta carente". Lo afferma in una nota Davide Natale, consigliere regionale del Partito democratico.

“Ho chiesto altresì – continua Natale – che si individui in tempistiche brevi le figure apicali sia sanitarie che amministrative, mancanti in quanto ormai è da troppo tempo che si protrae questa situazione e non è più sostenibile. Queste mancanze vanno a discapito sia del servizio assistenziale offerto ai pazienti che del personale sanitario che si trova ad operare senza un’organizzazione stabile. L’ASL 5 ha bisogno di interventi radicali per quanto riguarda la gestione del personale sia in termini numerici che organizzativi. Tali interventi non sono più rinviabili, per questo ho chiesto che si faccia presto e che si cerchino le migliori professionalità per ricoprire i ruoli apicali”.