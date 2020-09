Natale (Pd): "Aumentano i casi ma Toti dice che è tutto sotto controllo"

La Spezia - "I Sindacati hanno chiesto di fare tamponi nei luoghi di lavoro. Condivido. Partiamo da quelli in cui vi e una presenza di lavoratori più numerosa". Così in una nota il candidato del Pd alle prossime regionali Davide Natale, che aggiunge: "Evitiamo scenari più drammatici e pesanti sia per la nostra salute che per l’economia. I casi aumentano ma il Presidente dice che è tutto sotto controllo. Alla faccia dell’ottimismo! Si va avanti senza avere nessuna notizia. Le uniche notizie che abbiamo le ascoltiamo dalle testate nazionali e dalle televisioni".

"Sarebbe grave - aggiunge - se fosse una manovra elettorale. Vogliamo sapere come si sta organizzando la nostra Asl e la nostra Regione. Quali azioni sta mettendo in campo. Come si sta organizzando sul territorio? Basta tergiversare!".