Natale (PD): "All'RSA Mazzini situazione fuori controllo"

La Spezia - "Quanto sta accadendo nella RSA Mazzini è molto grave.

I fatti denunciati dai famigliari delle persone ricoverate e dai lavoratori della cooperativa che gestisce la struttura portano alla luce delle mancanze organizzative che richiamano l’Asl, Alisa e la Regione alle proprie responsabilità di controllo, di programmazione e di gestione di servizi così delicati.

È fuori dubbio che la situazione sia fuori controllo.

L’Asl deve correre ai ripari.

Se sarà dimostrato, grazie all’esposto presentato dalla CGIL, che sono stato violati, da parte dell’azienda che gestisce la struttura, i protocolli anti Covid così come se sarà acclarata la mancanza di DPI per i lavoratori o la non conformità degli strumenti di pulizia e di sanificazione dei locali, l’Asl dovrà assumere decisioni drastiche.

La Regione deve stanziare, per tutte le strutture che gestiscono servizi per le persone anziane in appalto dalle Asl, le risorse necessarie per affrontare l’emergenza del Covid.

È altrettanto chiaro che ci troviamo davanti ad un quadro modificato della situazione ed è necessario intervenire utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.

Le risorse previste per gli appalti ordinari, molto spesso con ribassi che comprimono la qualità del servizio e del lavoro, non sono sufficienti e quindi bisogna ripensare alle risorse stanziate.

Questo a tutela dei ricoverati, delle loro famiglie e dei lavoratori.

Ogni sforzo per ridurre il danno deve essere fatto".



Davide Natale, consigliere regionale PD