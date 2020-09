Natale: "La scuola costruisce la classe dirigente del futuro e non può essere trattata così"

La Spezia - "Decine di genitori di bambini della scuola primaria Dante Alighieri, e di altri istituti, della Spezia si sono rifiutati, e minacciano di rifiutarsi anche in futuro, di fare iniziare ai loro figli le lezioni didattiche in DAD (didattica a distanza).

Lo hanno fatto perché si sono sentite vittime di una completa disorganizzazione messa in campo dalla Regione". La pensa così Davide Natale, candidato al consiglio regionale per il Partito Democratico: "Toti all’ultimo momento ha deciso per il rinvio dell’inizio della scuola in presenza e ha disposto che si iniziasse con le lezioni a distanza. Ma dove sta il rispetto per le famiglie che hanno la necessità di organizzare la loro vita quotidiana, per i bambini che hanno diritto alla loro formazione e anche per gli insegnanti che devono essere messi nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio compito? Lo avevo proposto dieci giorni fa di rinviare l’inizio delle scuole al 24 settembre! Toti poteva accogliere la proposta per tempo e, conseguentemente, comunicare alle scuole e quindi alle famiglie di organizzarsi per l’inizio in modalità a distanza. No, niente di tutto questo. E ora si vedono i risultati, con i genitori che non ci stanno a subire un atteggiamento di chiusura che ribalta sulle famiglie l’incapacità organizzativa di Toti. La scuola costruisce la classe dirigente del futuro e non può essere trattata così".