Natale: "Eretta pubblica la foto di un paziente su Fb come un trofeo: non conosce il rispetto"

La Spezia - "Vede dottor Eretta non si può proprio! Come si permette di pubblicare su Facebook una foto di un paziente che è ricoverato presso una struttura ospedaliera? Secondo me non si è reso nemmeno conto di ciò che ha fatto! Ha reso pubblico un problema di una persona che sicuramente avrebbe preferito che rimanesse privato. Quando ho visto la foto non credevo ai miei occhi". Lo afferma il consigliere regionale del Partito democratico, Davide Natale, commentando il post pubblicato questa mattina su Facebook dall'assessore comunale alla Sanità del Comune di Sarzana ed esponente della Lega, Costantino Eretta.



"Dottor Eretta, quella foto l’ha pubblicata per dire che i nostri ospedali sono delle eccellenze. Lo sapevamo che ci sono grandissime professionalità, ma da oggi sappiamo che alcuni (pochi, forse uno solo) non sanno dove sia il rispetto. Quello che arriva al nostro ospedale - prosegue Natale - sono degnissime persone ammalate che vanno curate e non esposte come trofei. Spero che chi ha delle responsabilità intervenga".