Natale: "E' finito l'effetto arancione. Il congresso provinciale farà tesoro dell'esito del voto"

La Spezia - "Solo un mese fa questo risultato sembrava insperato. Difficoltà a presentare le liste, coalizioni lontane da essere costruite e, in alcuni casi, candidati Sindaci da individuare.

Oggi possiamo dire che si è svoltato. A mio parere è finito l’effetto arancione che ha portato alle nostre sconfitte nel comune capoluogo e a Sarzana. Importanti conferme che sono andate oltre ogni aspettativa e nuovi amministratori che sapranno fare squadra.

Oggi mi sono emozionato quando mi hanno chiamato per dirmi che a Deiva aveva vinto la lista “Deiva che vorrei” con la candidata Avegno. Un’emozione sincera perché so quante difficoltà ha dovuto affrontare quel gruppo fantastico che ha impresso a quel Comune una svolta epocale.

Sono convinto che il congresso provinciale che si aprirà nelle prossime settimane, saprà fare tesoro di quanto emerso nel voto, sia europeo che amministrativo, e su questo ripartire per costruire un progetto chiaro ed inclusivo che sappia costruire un campo largo come ha sapientemente realizzato il nostro segretario nazionale. Siamo riusciti a confermare Benifei in parlamento europeo il quale saprà rappresentare al meglio il nostro territorio".



Davide Natale membro segreteria regionale PD