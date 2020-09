Natale: "Da giorni chiedevamo di spostare la prima campanella. Meglio tardi che mai..."

La Spezia - "Spostato l’inizio delle scuole. Lo chiedevamo da giorni. La realtà degli eventi ha piegato la propaganda di Toti. Non volevamo fare polemiche quando avevamo proposto, ormai giorni fa, il rinvio dell’inizio della didattica e non la facciamo ora che il centrodestra si è piegato al buon senso". Lo afferma Davide Natale, candidato consigliere regionale per il Partito democratico.

"Noi lo abbiamo chiesto per tempo - prosegue Natale - per permettere alle famiglie di organizzarsi. La decisione è arrivata all’ultimo momento possibile. Ci spiace che per Toti conta di più la campagna elettorale che le esigenze dei cittadini. Comunque meglio tardi che mai. Ora usiamo questi giorni per effettuare i test al personale docente e non. Vi chiedo un’altra cosa di buon senso. Fate i test Covid nei luoghi di lavoro. Non perdete tempo".