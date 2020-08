Natale: "Da cinque anni è chiara la posizione del Pd sul biodigestore"

La Spezia - "La nostra posizione sul biodigestore è chiara da tempo. Esattamente dal 2015, delibera n. 50 del Consiglio Comunale della Spezia e dalla delibera della Provincia della Spezia". La puntualizzazione arriva da Davide Natale, ex assessore al Comune della Spezia oggi consigliere comunale di minoranza a Brugnato e candidato ad un posto nel prossimo consiglio regionale della Liguria. Capolista del Pd per il seggio spezzino, chiarisce la sua posizione ma anche quella di Via Lunigiana, confermando il no al biodigesotre: "Proponemmo, è tutto negli atti, un impianto da 20.000 tonellate con la previsione delle cosiddette compostiere di comunità. Questo è quanto approvato su nostra proposta frutto della pianificazione. E come PD abbiamo interessato il Governo per la richiesta di sottoporre eventuali nuove localizzazioni alla Vas".