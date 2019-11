Nascono le "sardine" spezzine, boom di iscritti al gruppo Facebook

La Spezia - Più di mille iscritti in meno di un giorno, il movimento delle "sardine" sbarca alla Spezia. Come a Bologna, Firenze, Modena e in queste ore anche a Genova, è da Facebook che parte l'onda che sfida Matteo Salvini giocando innanzitutto sul terreno a lui più congeniale: i social network. "Tutti in scia ad occupare, delle piazze, il mare" è il motto della neonata pagina dal titolo Sardine in Golfezia. Una creatura che non ha ancora un profilo ben definito, come dimostrano i dubbi degli stessi iscritti in queste ore. "Ma di preciso cosa vuol dire essere una sardina!?", chiede Donatella. E il gruppo prende vita.

C'è chi è lì per formare un'opposizione della società civile agli argomenti leghisti ("Per me significa essere in molti e sconfiggere nei numeri Matteo Salvini", risponde Fabio) ma anche chi vuole allargare il discorso. "Non si rivolge a Salvini solo ma ad un certo modo di far politica... Tanto di destra quanto di sinistra... Le sardine sono sopra le parti e vogliono esprimere il loro dissenso ad una politicizzazione del malcontento", puntualizza Lara. "Forse vorremmo ritrovare una nuova definizione al concetto di democrazia ,con una presenza compatta in cui conta chi c'è con la sua testa, la sua sensibilità ,la sua voglia di cambiamento. LA PROTAGONISTA E' LA PIAZZA E NON IL PALCO", trova una sintesi da molti like Gianfranco.

Il dibattito è aperto mentre gli attivisti crescono a vista d'occhio. Alle 18.30 erano mille, alle 19 viaggiano verso i 1150. I nuovi iscritti si presentano: tanti cittadini, ma si scorgono anche nomi della politica di oggi e di ieri, tutti di area democratica e progressista, e magari anche di domani. Dal social network alla piazza, questo il percorso delle "sardine" nel resto d'Italia. Al movimento spezzino manca solo la data di un flash mob, che però è già annunciato per il futuro a breve. La prima piazza ligure sarà Genova il 28 novembre.