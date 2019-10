Nasce l'asse Caratozzolo, Nobili e Liguori. Nuovi ingressi nel Pd?

La Spezia - Mentre il consiglio comunale osservava la pausa estiva il quadro politico nazionale è cambiato radicalmente, con la crisi di governo che ha visto la Lega perdere la barra del timone, la nascita della nuova maggioranza composta da Movimento cinque stelle, Pd e Leu e il lancio di Cambiamo!, il nuovo partito di Giovanni Toti. Con il passare dei giorni il nuovo scenario ha influito anche nella composizione dei gruppi consiliari.

Andrea Biagi ed Enzo Ceragioli si sono separati dai colleghi di Forza Italia dando vita al gruppo Giovanni Toti La Spezia (all'interno del quale potrebbe confluire anche Marco Frascatore), mentre la successiva scissione tra Matteo Renzi e i suoi seguaci dal Pd ha spinto Federica Pecunia ad aderire a Italia viva, lasciare il gruppo del Pd e confluire in quel misto in cui sino a quel momento stava la sola Patrizia Saccone, data come possibile prossimo nuovo acquisto della Lega.



Ma se queste sono le conseguenze dirette della nascita di nuovi partiti, meno legata all'orizzonte nazionale è la liaison politica sbocciata tra Dina Nobili, Massimo Caratozzolo e Luigi Liguori. I tre da settimane si muovono quasi all'unisono, a livello comunicativo e di sottoscrizione dei documenti che vengono discussi in consiglio comunale, con rare eccezioni che si traducono in voti dissonanti.

L'avvicinamento tra Caratozzolo e Liguori era già stato ventilato quando lo stallo tra l'ex consigliere di maggioranza e il presidente del consiglio Giulio Guerri non era stato risolto nemmeno dal parere del ministero dell'Interno.

Quando (prima o poi) le cose tra Caratozzolo e Guerri saranno chiarite è probabile che il primo finirà per confluire in un gruppo di opposizione e chissà che questo non sorga proprio dalla triplice intesa con Nobili e Liguori e che non possa portare alla nascita di un nuovo contenitore civico.

C'è però all'orizzonte un'altra ipotesi, ovvero quella di un ingresso di Liguori e Caratozzolo all'interno del Partito democratico. Non è passata inosservata la presenza dell'ex delfino di Guerri alla Festa del Pd, né all'intervista pubblica di Andrea Orlando della scorsa settimana. E c'è anche chi giura di averlo visto varcare la soglia di Via Lunigiana insieme a Nobili...

"C'è condivisione di posizione su alcune questioni, e non ho mai fatto mistero di esser di sinistra. Operazioni di questo tipo non si possono fare in provetta. Devono nascere dall'incontro tra comunità, dal capirsi e condividere degli argomenti", risponde Caratozzolo, interpellato da CDS sulla sua possibile adesione al Pd.

"Ora che il partito è stato epurato da personaggi come i renziani - prosegue - un ragionamento del genere può anche essere possibile, ma sarebbe strano per i militanti del Pd vedersi me tra i piedi, e per i miei sostenitori vedermi altrove. Mi ritrovo molto nell'alleanza di governo attuale, ma questo genere di cose deve nascere dal basso. E' possibile, per esempio, che nasca un soggetto civico come era stato per la lista "Per la nostra città", trovandosi concordi su tutta una serie di questioni che riteniamo imprescindibili".



In Via Lunigiana, dove al momento non c'è un vertice politico di riferimento, i sentimenti nei confronti di questa alleanza sono contrastanti. I prossimi mesi saranno utili per vedere cosa decideranno di fare i tre consiglieri e quali saranno le indicazioni del segretario e del direttivo che saranno eletti all'inizio del 2020.