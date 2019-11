Nasce Volt: "Dall'Europa alla Spezia, innoviamo il modo di fare politica"

La Spezia - Nasce Volt La Spezia - progressisti paneuropei per il futuro della provincia spezzina. "Volt - spiega la coordinatrice Valentina Viotti - è un movimento progressista paneuropeo. La visone è l'aspirazione ad un'Europa unita, che valorizzi i suoi cittadini e residenti, che sia in grado di massimizzare il potenziale di ognuno di loro e che si proponga l'obiettivo di raggiungere i più alti livelli di sviluppo ambientale, umano, sociale e tecnologico. Vogliamo innovare il modo di fare politica, dare ispirazione ai cittadini, credere e lottare per un futuro migliore. Mettiamo in contatto e organizziamo tutti gli Europei che hanno passione, energia, speranza: tutti gli Europei che osano sfidare lo status quo. Siamo un movimento giovane, progressista, paneuropeo. Questa è la missione di Volt. Il movimento nasce dall'Europa e arriva alla Spezia per svilupparsi a livello locale, creando una rete comune per allargarsi piano piano a tutta la provincia. E' aperto a persone di tutte le età. Chiunque volesse approfondire o semplicemente conoscerci e bere qualcosa assieme è invitato al primo meet up cittadino che si svolgerà mercoledì 27 novembre 2019 dalle ore 19,30 al 18 di Largo San Michele alla Spezia. Maggiori informazioni e tutte le indicazioni sono disponibili nell'evento pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di “Volt La Spezia”. Con l'occasione, si parlerà anche di tematiche ambientali, di inquinamento e di fututro sostenibile, temi molto sentiti e cari a Volt. Nel corso dell'assemblea infatti sarà lanciata la campagna #UnoInMeno, patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea".



Per informazioni:

www.voltitalia.org

www.volteuropa.org