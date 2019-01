Nasce Pignone Popolare: "Al servizio dei cittadini"

La Spezia - Continua a crescere il movimento di Liguria Popolare guidato dal presidente Andrea Costa: già presente in molti comuni sparsi per la Liguria, dopo le vittorie storiche di Sarzana e La Spezia, nasce oggi anche il gruppo di Pignone, di cui si occuperà Adelmo Barillari. “È con orgoglio che annuncio formalmente la nascita di Pignone Popolare, certo che l’esperienza maturata da Adelmo sarà di aiuto per tutto il gruppo. Barillari, infatti, oltre ad avere esperienze amministrative come consigliere comunale proprio qui a Pignone, è attualmente responsabile Cisl per i pensionati, un ruolo che lo porta a lavorare tra la gente, per la gente. Con lui anche Silvio Bordigoni, che attualmente siede tra i banchi dell’opposizione in consiglio e che da anni porta avanti con impegno la sua attività”. È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Andrea Costa, presidente di Liguria Popolare.



“Anche a Pignone in primavera si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, e anche qui la voglia di cambiamento si può toccare con mano: - prosegue Costa - Pignone Popolare, come tutte le nostre realtà, nasce proprio con l’intento di radunare in una piattaforma aperta tutti i cittadini che vogliano portare un contributo e rilanciare il loro paese, mettendosi al servizio della comunità con passione e buona volontà”. “Noi crediamo in una politica di dialogo e confronto, non di scontri e dissidi”, conclude il consigliere regionale.