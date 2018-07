Napoleonica, Lombardi: "Serve intervento straordinario"

Interpellanza del consigliere capogruppo di 'Spezia bene comune': "Introdurre tutor e dissuasori".

La Spezia - "In questi giorni purtroppo lungo la sede stradale della strada Napoleonica che collega La Spezia/Portovenere si è verificato un incidente mortale di un giovane; questo episodio straziante, che ha visto tutta la nostra comunità stretta in un cordoglio unanime, purtroppo non è che l'ultimo di una lunga serie e, pertanto, senza in alcun modo volere entrare nel dettaglio della fattispecie de qua, sulle cui responsabilità sarà la Magistratura eventualmente a valutare i profili di responsabilità sottesi, ritengo però di stretta urgenza, anche perchè sollecitato da vari cittadini, richiedere un intervento fattivo e tempestivo dell'amministrazione comunale della Spezia sulle seguenti situazioni ovviamente per quanto di competenza del Comune della Spezia". Lo scrive in un'interpellanza il consigliere comunale Massimo Lombardi, capogruppo di 'Spezia bene comune'.



Sollecitando Provincia e Comune di Porto Venere - ognuno secondo la sua competenza - a "ovviare alla segnaletica orizzontale oggi mancante in tutta la tratta; rimuovere vegetazione infestante nella carreggiata; sostituire pali della segnaletica quadrati con spigoli, da anni vietati per legge, con quelli idonei; velocizzare i tempi dei lavori stradali, che hanno provocato e provocano disagi ed inquinamento (da oltre 8 mesi per realizzare circa 20 m di muro); rimuovere auto posteggiate nella carreggiata stradale così in sosta per l'atavica mancanza di parcheggi, ripristinare la sede stradale, che attualmente presenta numerose buche e dossi che creano insidie per gli utenti della strada, siano essi automobilisti, ciclisti o motociclisti; introdurre controlli e regolamentazione del traffico, specie nelle ore di punta anche con l'installazione di tutor stradali", Lombardi interpella il sindaco della Spezia e l'assessore competente affinché "intervengano nel più breve tempo possibile con un intervento straordinario di ripristino della carreggiata stradale sostituendo inoltre i segnali stradali ed introducendo tutor e dissuasori ed implementando controlli sulle auto in sosta e sulla violazione dei limiti di velocità".