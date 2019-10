Muscoli e dazi, Benifei: "Trump scellerato, saremo al fianco dei mitilicoltori spezzini"

La Spezia - "Faccio mie le giuste preoccupazioni dei mitilicoltori spezzini. Le ricadute su questo comparto, tanto importante per Spezia, dei dazi contro l'Italia voluti da Trump sono solo uno dei risultati pratici delle scelte economiche scellerate del Presidente USA. Sarebbe interessante che su questo si esprimessero i fan nostrani, soprattutto leghisti, delle sue politiche". Così dichiara il Capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, lo spezzino Brando Benifei, che commenta la notizia dei dazi su molti prodotti italiani arrivata proprio mentre i muscoli spezzini si preparavano a sbarcare Oltreoceano. "Difenderemo fino in fondo gli interessi dell'Italia, dei nostri produttori e del nostro export e, a questo proposito - prosegue Benifei - voglio sottolineare come il Governo Italiano si sia già attivato ufficialmente per difendere tali interessi. A livello di Parlamento Europeo abbiamo richiesto la convocazione urgente della Commissione Agricoltura proprio su questo punto estremamente problematico per le nostre economie e la Commissaria Europea per il commercio, Cecilia Malström, si recherà negli USA il 13 ottobre, data in cui verrà ultimata e definita la lista dei prodotti soggetti a dazi.

Faremo tutto ciò che è possibile per stare al fianco dei produttori e dei lavoratori europei e spezzini".