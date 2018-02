Muratori (Leu): "Apertura Coopservice una buona notizia"

La Spezia - Nel corso dell’incontro di venerdì 9 febbraio con i sindacati, Coopservice ha dato disponibilità ad inquadrare, a partire dal primo marzo 2018, il personale che svolge attività di Operatore Socio Sanitario (OSS) nel contratto Cooperative Sociali al livello C2, accogliendo le richieste presentate dai sindacati e dai lavoratori, in sciopero nelle scorse settimane.



Ringrazio Coopservice – esulta Vincenzo Muratore, operatore Coopservice candidato alla Camera dei Deputati per Liberi e Uguali – che a La Spezia ha dimostrato di essere vicino ai propri soci e lavoratori, cercando un dialogo costruttivo. E’ un accordo importantissimo – sottolinea Muratore – che apre una pagina di storia politica e sindacale della nostra Provincia. Abbiamo fatto in modo che 140 OSS passassero da un contratto multiservizi a uno nazionale delle cooperative sociali C2.



Ringrazio anche tutti i sindacati ed in particolar modo l’amico Luca Comiti, segretario Filcams CGIL, le colleghe Tiziana Martorana e Stefania Scapinelli per essersi battute in prima persona. E un grazie anche alla politica, ad Andrea Licari, Giacomo Pregazzi e Francesco Battistini di Liberi e Uguali che ci hanno sostenuto sin dal primo minuto.



Ciò che è successo – conclude Muratore – è la dimostrazione che una politica al servizio dei cittadini e delle istanze sociali può affrontare ogni genere di vertenza e scongiurare qualsiasi ingiustizia, come nel nostro caso. Nella speranza che quello ottenuto possa essere di buon auspicio anche per tutti quei lavoratori costretti a vivere in un quotidiano equilibrio precario: a tutti loro la nostra vicinanza, fatta di ascolto e impegno concreto.