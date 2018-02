Muratore: "Dov'era la Pucciarelli durante la battaglia Coopservice?"

La Spezia - "Apprendo che la consigliera regionale Pucciarelli accusa la sinistra di utilizzare i lavoratori della Coopservice per scopi elettorali." Così Vincenzo Muratore, candidato alla Camera per Liberi e Uguali e operatore OSS, replicando alle accuse della consigliera leghista. "Curioso che la critica arrivi proprio da chi in questi anni, complice una colpevole assenza, non ha fatto nulla per gli operatori Coopservice, a differenza degli esponenti della tanto bistratta sinistra, dal primo momento al nostro fianco negli scioperi per la garanzia dei nostri diritti".



"Durante questi pesanti momenti di crisi sorge dunque spontaneo chiedersi dove fosse la Pucciarelli - continua Muratore -. E la destra tanto vicina agli italiani dov'era? Anzichè fare dichiarazioni lontane anni luce dalla verità, consiglio alla consigliera leghista di smettere di strumentalizzare a fini elettorali una delicata questione sociale, specie in un momento in cui la vertenza si sta risolvendo per il meglio. E questo non certo per gli sforzi di un centrodestra colpevolmente assente".