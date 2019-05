Mozione sul digestore, il consiglio provinciale chiamato a votare

Iniziativa politica del consigliere Pd Dina Nobili: "Impediamo la modifica della pianificazione".

La Spezia - Dina Nobili, consigliere del Partito democratico, vuole portare la grana biodigestore in consiglio provinciale attraverso una mozione urgente. “Voglio che ogni cosa sia fatta in assoluta trasparenza e nell'interesse della nostra comunità con i punti fermi che la pianificazione sulla gestione dei rifiuti può essere modificata solo a seguito di un nuovo iter amministrativo di variante e che le comunità interessate devono essere coinvolte nel processo decisionale”, spiega l'esponente della minoranza. Con la mozione, Nobili intende impegnare il presidente della Provincia Giorgio Cozzani a “impedire la modifica della pianificazione provinciale in ambito di rifiuti, tutelando il ruolo del consiglio provinciale” (che nell'agosto 2018 ha appunto approvato detto piano), a “ripristinare un corretto rapporto con le amministrazioni della pianificazione” e a “fare redigere una relazione sanitaria collegata all'insediamento di nuovo impianti di trattamento rifiuti”.



L'approdo e la discussione della mozione in consiglio provinciale saranno senz'altro interessante occasione di elaborazione e presa di posizione politica, visto che le mozioni si votano. Nell'assise, anche un santostefanese – Santo Stefano drizza le orecchie ogni volta che si parla di Saliceti come probabile sito per il digestore -, cioè Francesco Ponzanelli, capogruppo di La Spezia popolare. L'esponente del centrodestra in questi giorni ha ribadito il suo no all'impianto a Saliceti.