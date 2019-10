Mozione di Lombardi: "Solidarietà ai curdi, via l'esercito turco dalla Siria"

La Spezia - Il consigliere comunale spezzino Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia Bene Comune, ha depositato una mozione di solidarietà nei confronti della popolazione curda. Il testo impegna il consiglio comunale del capoluogo a esprimere "tutta la sua solidarietà al popolo curdo; condannare senza appello l’aggressione turca e le sue già tragiche conseguenze, fra cui l’uccisione di numerosissimi civili e la creazione di nuovi profughi in fuga dalla zona di guerra; esprimere il massimo sdegno per la guerra iniziata dal governo di Erdogan con l’invasione della Siria settentrionale".



Nell'impegnativa c'è anche una quadrupla richiesta al governo nazionale, al quale si chiede "di attivarsi a tutti i livelli internazionali per prendere una posizione chiara contraria alla guerra e favore della pace", di adoperarsi "per l’immediata cessazione dell’aggressione turca nel nord della Siria, e che il governo italiano valuti misure urgenti e immediate come il ritiro dell’ambasciatore ad Ankara, nonché che agisca per fermare la fornitura di armi alla Turchia", di "cancellare la partecipazione alla missione Nato Active Fence ritirando i soldati italiani dal territorio turco" e infine "che simili misure vengano avanzate anche a livello di Unione Europea e in tutti gli organismi internazionali, nonché che sia adoperi per la realizzazione di una “no fly zone” nell’area interessata, la quale impedisca quindi all’aviazione turca di bombardare l’area in questione, bombardamenti già devastanti soprattutto per la popolazione civile".