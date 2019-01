Movimento giovanile della Lega: Spilamberti, Andreoli, Amato e Antonini nominati referenti

La Spezia - Il coordinatore del movimento giovanile della Lega spezzina, Simone Vatteroni Simone ha nominato i nuovi referenti territoriali. Si tratta di Luca Spilamberti per la sezione della Val di Magra, e di Ilario Andreoli per la sezione Cittadina/Val di Vara.

Inoltre sono stati nominati Alessandro Amato responsabile del Movimento Universitario Lega, e Walter Antonini responsabile del Movimento Studentesco.



"Il movimento giovanile della Lega - dichiara Vatteroni - sul nostro territorio è in costante crescita: queste nuove nomine servono per un maggior coinvolgimento da parte di tutti per far crescere i tanti giovani che si stanno avvicinando sempre di più al nostro movimento".