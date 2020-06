Movida, Pecunia: "Serve percorso condiviso, non bisogna far morire centro città"

La Spezia - “Leggiamo un susseguirsi di articoli sulla sistemazione che l’amministrazione vorrebbe dare alla movida spezzina di quest’estate a fronte della situazione post emergenza sanitaria.

Come Italia Viva sabato abbiamo richiesto la convocazione urgente della commissione comunale competente, al fine di audire Rete Imprese. Solo da un percorso condiviso con associazioni di categoria ed esercenti può venire fuori ciò che si dovrebbe fare per evitare gli assembramenti, ma per non far morire il centro della città. Proprio in un momento in cui con grandi sacrifici le attività di bar e ristorazione hanno rialzato le saracinesche ci pare imprescindibile una condivisione con le associazioni di categoria per ascoltare le loro istanze ed evitare che la giunta prenda autonomamente decisioni non unanimi e al momento davvero molto confuse". Lo afferma Federica Pecunia, consigliere comunale, esponente di Italia viva.

"Confidiamo in una risposta immediata della presidente della commissione - prosegue - perché l’estate è già iniziata e l’amministrazione continua a perdere tempo su una vicenda che doveva aver già visto una soluzione condivisa, mentre chi governa la nostra città ancora una volta non sa decidere e si perde in schermaglie interne. Spezia ha bisogno di una visione di lungo respiro, invece la giunta continua ad arrivare in ritardo con gli appuntamenti che la ripresa delle attività detta. Questa amministrazione ha già dimostrato su molte questioni la miopia su temi che toccano il cuore e il portafoglio degli spezzini. Ora basta".