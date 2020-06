Morto Alfredo Biondi, il ricordo di Peracchini e Orlando

La Spezia - All'età di 91 anni è morto Alfredo Biondi, politico pisano. Entrò in Parlamento per la prima volta nel 1968 con il Partito Liberale Italiano per poi essere rieletto nel 1979, restando ininterrottamente in Parlamento fino al 2008. Fu anche segretario del Partito Liberale tra il 1985 e il 1986, per poi diventarne presidente fino allo scioglimento avvenuto nel 1994. In quell'anno aderì all’Unione di Centro e si candidò con la lista Polo delle Libertà: una volta eletto entrò nel gruppo parlamentare di Forza Italia. Fra gli incarichi è stato ministro di Grazia e Giustizia, ministro per le Politiche comunitarie e ministro per l’Ecologia. Il suo nome è legato in particolare al cosiddetto “decreto Biondi”, presentato mai poi bocciato, che aboliva la custodia cautelare per i reati di corruzione e concussione. A ricordarlo il sindaco Peracchini "È con profondo dolore che ho appreso della scomparsa di Alfredo Biondi, un fuoriclasse della politica italiana che ha speso tutta la sua vita a servizio del Paese. Avvocato di grande fama e molto legato alla Città della Spezia, è stato uno dei grandi protagonisti del Partito Liberale Italiano e della storia politica italiana, ricoprendo il ruolo di Ministro per le politiche comunitarie, Ministero per l’ecologia e Ministro di grazia e giustizia. Tutta la Città esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai suoi cari. Anche l'onorevole Andrea Orlando lo ha ricordato su Twitter: "Un uomo politico intelligente, colto è incredibilmente spiritoso. Condoglianze ai suoi cari".