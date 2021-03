Mora (Forza Italia): "Vaccinare anche avvocati come magistrati e cancellieri"

La Spezia - "Dopo un anno di pandemia, con tutte le difficoltà che ogni settore professionale ha dovuto affrontare, l'Italia continua ad andare in ordine sparso. In Liguria i magistrati e i cancellieri sono considerati categorie essenziali e, come tali, aventi diritto ad una corsia preferenziale per i vaccini: non così gli avvocati, che dovranno aspettare e mettere ancora a rischio la propria e l'altrui salute". Sull'argomento interviene l'avvocato Marco Mora, responsabile di Forza Italia La Spezia per i rapporti con gli enti locali: "Quotidianamente la nostra categoria è costretta a subire discriminazioni di vario genere, ma quella sul diritto alla salute, costituzionalmente garantito, non possiamo proprio tollerarla. Chi lo desidera deve avere la possibilità di essere vaccinato: ogni giorno vediamo clienti, abbiamo rapporti con uffici pubblici, per non parlare del tribunale, in cui frequentiamo aule di udienza e cancellerie. È giusto che magistrati e cancellieri siano tutelati ma noi avvocati non siamo chiusi in una stanza e protetti da un plexiglas: noi siamo in coda nei corridoi affollati, in attesa del nostro turno, per di più senza la garanzia di uno stipendio fisso in caso di malattia. Anche da questo punto di vista, abbiamo semmai diritto ad una protezione ancora maggiore. Chiediamo, quindi - conclude la nota - che la nostra posizione venga rivalutata come merita dalle competenti autorità regionali e nazionali: senza tutelare gli avvocati, la giustizia si ferma e, con essa, la fiducia dei cittadini che, di riflesso, vedono pregiudicare i loro diritti"