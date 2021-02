Monumento a Nazario Sauro, la Lega: “Giornata importante nel ricordo di Redento Mochi”

La Spezia - “Grazie all’amministrazione comunale per aver portato a termine, con la collaborazione del consigliere comunale Oscar Teja e dell’associazione Amici del Museo Tecnico Navale e della Storia, la restaurazione del monumento a Nazario Sauro. Si tratta di un’iniziativa nella quale credeva fortemente il nostro consigliere Redento Mochi, recentemente scomparso”.

Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare spezzino della Lega, che aggiunge: “Redento si era impegnato con grande passione per riportare all’antico splendore questo monumento ricco di storia e di nobili ideali. Oggi è una giornata importante, perché il restauro è finalmente terminato e l’opera è stata riconsegnata alla città, esattamente come ha sempre voluto Redento".