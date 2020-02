Montebello: "Ci avete dato un documento diverso dal vostro". Viale: "E' migliorativo"

La Spezia - "Il documento che avete dato a noi è diverso da quello che avete portato qui. Come si fa a dire qualcosa nel merito se leggiamo cose differenti?" Ad un certo punto dell'assemblea Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo Magra fa saltare il banco: "Se è così ci spiegate cosa siamo venuti a fare stamane? Grazie davvero al presidente Toti della lezione di comunicazione politica, ma la sindaca Sisti ha chiesto cose puntuali e voi non avete risposto. Ad esempio, si è detto del leasing e io vorrei sapere di più". Poi a margine: "I sindaci del centrodestra non sono intervenuti perché il piano che è stato presentato è indifendibile". Effettivamente, lo dirà Viale nella risposta, Montebello non ha torto: "Ma perché abbiamo deciso di anticipare al 2020 alcune misure previste negli anni successivi. Sull’organizzazione territoriale della sanità ligure ci sono evidentemente visioni diverse: ho letto che il centrosinistra ha proposto da più parti l’abolizione delle Asl e quindi anche della Asl5. Per quanto ci riguarda, abbiamo scelto invece il mantenimento delle cinque Asl con un’azienda Alisa che ha compiti di coordinamento e programmazione. Per com'è fatta la Liguria, per la specificità del nostro territorio che ha caratteristiche diverse nelle sue province, la scelta di aver mantenuto le cinque Asl con un coordinamento sono convinta sia stata efficace, anche in termini di riduzione del disavanzo passato da 98 milioni di euro ai 51 milioni di euro di chiusura del 2019, con una notevole riduzione. La scelta di non procedere all’azzeramento entro la fine del mandato è stata politica: mantenere questo disavanzo consente infatti di reinvestire le risorse risparmiate nel perimetro sanitario quindi in innovazione tecnologica. Molte delle risorse che oggi utilizziamo per questo piano straordinario sono ricavate dalla riduzione progressiva del disavanzo”.