Modulo Asl5, Gagliardi: : "E' del ministero, il ministro Speranza si scusi"

La Spezia - "Come riportato a pagina 94 del documento Anagrafe Nazionale Vaccini presente sul sito ufficiale del Ministero della Salute, ecco le griglie con le linee guida per individuare le categorie di persone da vaccinare, fra le quali compaiono gli omosessuali come "soggetto con comportamento a rischio". Così interviene la deputata Manuela Gagliardi (Cambiamo!) in merito al modulo per la vaccinazione diffuso da Asl5.

"Sono queste quindi le linee guida diffuse dal Ministero della Salute. Purtroppo non è un un fake, bensì uno sbaglio commesso dal governo, ricaduto sulle aziende sanitarie locali - prosegue la parlamentare - Il ministro Speranza si scusi e intervenga immediatamente, così come ha fatto il presidente Toti per l’Asl5. Non è ammissibile che a livello governativo si compiano degli errori di questa portata, inaccettabili e discriminatori e che possono essere riportati poi nei territori. Non è tollerabile che gli operatori locali debbano disattendere le linee guida nazionali. I cittadini non possono e non devono essere etichettati. Si intervenga subito".